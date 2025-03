Trainer van Poolse tegenstander weigert Cercle te onderschatten en verrast met ambitie in Conference League: "ik denk dat dat mogelijk is"

Er staat Cercle Brugge donderdagavond een loodzware opdracht in de Conference League te wachten. De Vereniging moet proberen een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd om te zetten tegen Jagiellonia Bialystok. Ondanks de grote voorsprong van de Polen, blijft hun coach op zijn hoede voor Cercle.

Het leek een gelijkopgaande wedstrijd tussen Cercle en Bialystok te worden afgelopen woensdag. Tot Abu Francis op het uur een rode kaart pakte en de wedstrijd in het voordeel van de Polen viel. Cercle keerde huiswaarts met een 3-0-achterstand en staat op het punt Europees uitgeschakeld te worden.

Alleen lijken de Polen zich nog niet gekwalificeerd te voelen. Woensdagavond was trainer Adrian Siemieniec lovend over De Vereniging. "Tot de rode kaart was het een gelijkopgaande partij. Wij hadden onze kansen, maar Cercle ook", vertelde hij aan onder andere Het Nieuwsblad.

Mentaal

Siemieniec weet dat hij Cercle niet mag onderschatten. "Het is een team met veel potentie en veel jonge spelers met individuele kwaliteiten. Verschillende spelers kunnen met een actie doelgevaar creëren."

Ook weet de Poolse coach dat zo'n grote voorsprong niet altijd ideaal is om je team klaar te stomen voor een wedstrijd als dit. "Dat is mentaal niet makkelijk voor de jongens. Maar het is heel belangrijk dat we gefocust blijven tot het laatste moment. Ik verwacht zeker geen makkelijke wedstrijd morgen, maar we willen wel winnen."

Aan het einde van de persconferentie drukt Siemieniec ook nog de ambities van Bialystok in Europa uit. "We willen aan het einde van het seizoen deze Conference League winnen. “Ik denk dat dat mogelijk is. We spelen veel wedstrijden, maar de hele ploeg is er klaar voor. We hebben allemaal zin om erin te vliegen", verraste hij op het einde.