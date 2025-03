📷 Thibaut Courtois verovert record, Club Brugge-spelers liggen op de loer

Woensdagavond was het drama in Madrid toen Real Madrid stadsgenoot Atlético uitschakelde in de Champions League na een zenuwslopende strafschoppenreeks. Thibaut Courtois, die traditioneel in doel staat voor de Koninklijke, schreef echter geschiedenis.

Doordat Axel Witsel bij Atlético niet van de bank kwam in de stadsderby, werd Courtois de Belg met de meeste Champions League-wedstrijden sinds de hervorming in 1992.

Voor Courtois was het zijn 86ste optreden in de Champions League, en waarschijnlijk niet zijn laatste. De 32-jarige doelman lijkt op weg om de eerste Belg te worden die 100 wedstrijden in de Champions League speelt.

Mijlpaal voor Hans Vanaken

In Engeland was er ander Belgisch succesje te vinden. Club Brugge werd spijtig genoeg uitgeschakeld door Aston Villa. Voor Hans Vanaken was het echter een mijlpaal, want het was zijn 50ste wedstrijd in de Champions League. Vanaken is nu de negende Belg die deze prestatie heeft behaald.

Zijn ploeggenoot bij Club Brugge, Simon Mignolet, wil ook de kaap van 50 wedstrijden in de Champions League bereiken. Met 43 wedstrijden op zijn naam is de kans groot dat Mignolet in een toekomstige deelname aan de Champions League deze kaap bereikt.

Voor Brandon Mechele lijkt het nog even te duren voordat hij de 50 wedstrijden in de Champions League kan bereiken. Met 37 gespeelde wedstrijden zal het voor de verdediger van Club Brugge een grotere uitdaging zijn om dit nog te halen.