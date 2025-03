Definitief: deze twee 'Belgen' die ze bij Gent en Club Brugge goed kennen kiezen definitief niet voor Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze namiddag maakt Rudi Garcia om 15 uur zijn eerste selectie bekend voor de Rode Duivels. Een paar spelers kan hij alvast niet oproepen, omdat ze definitief een andere keuze hebben gemaakt. Dat blijkt uit een aantal andere selecties van de voorbije dagen en uren.

Onder meer over Kos Karetsas werd de voorbije dagen veel gezegd, maar ook een paar andere spelers die in se voor de Belgische nationale ploeg zouden kunnen uitkomen hebben andere keuzes gemaakt.

Matias Fernandez-Pardo - met een verleden bij KAA Gent en nu actief bij het Franse Lille - maakte vorig seizoen al duidelijk dat hij voor Spanje zou gaan kiezen. Hij heeft nu zijn selectie bij de U21 van Spanje weten binnen te halen.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de convocados para los amistosos frente a República Checa y Alemania.



Santi Denia cita a 24 futbolistas para la última concentración antes del Europeo de Eslovaquia.



ℹ https://t.co/pt2X73y8rQ#NuestraBase | #U21EURO pic.twitter.com/cnYCvTe8QV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 14, 2025

En ook Chemsdine Talbi mag zich opmaken voor een interland, want hij is opgeroepen door de Marokkaanse nationale ploeg. Daardoor zal ook hij niet uitkomen voor ons land.

Er is de voorbije weken veel te doen over de mensen met een dubbele nationaliteit en het nationaal team dat ze kiezen. Aan Vincent Mannaert & co om naar de toekomst toe knopen door te hakken.