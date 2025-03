Direct controverse na aanstelling Borlée bij Anderlecht: andere JPL-club absoluut niet blij met verrassing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Charleroi zit met een onverwacht probleem nu Jacques Borlée zijn expertise voortaan inzet voor Anderlecht. De atletiekcoach werkte sinds 2021 als externe consultant voor de Carolo's en stond in voor de fysieke begeleiding van zowel de A-kern als de beste jeugdspelers.

Zijn overstap naar de Brusselaars kwam als een verrassing voor de clubleiding, weet men bij Sudpresse. Bij Anderlecht krijgt Borlée opnieuw een rol als externe consultant, net zoals in 2012-2013 toen hij al enkele talenten begeleidde. Ditmaal moet hij de ploeg helpen om fysiek optimaal aan de play-offs te beginnen. De komst van Borlée en Wim Vandeven is een kortetermijnproject, maar zorgt wel voor een conflict met Charleroi.

Voorzitter Mehdi Bayat en algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx zagen de overstap niet aankomen. "We zijn verrast om dit via de pers te vernemen", gaf Hendrickx toe. De club is niet van plan om de situatie zomaar te accepteren en zoekt een oplossing. Een combinatie van beide functies lijkt uitgesloten.

Borlée was bij Charleroi verantwoordelijk voor specifieke trainingen zoals looptechniek en spierversterking. Wekelijks begeleidde hij de beste vijf spelers van het Elite-team en factureerde hij zijn diensten aan de club. Dat Anderlecht hem nu aantrekt, betekent dat Charleroi plots een belangrijke specialist kwijt is.

De komende dagen zal een gesprek plaatsvinden tussen Mehdi Bayat en Jacques Borlée om de situatie uit te klaren. Hoewel juridische stappen niet meteen op tafel liggen, wil Charleroi vermijden dat hun investering in fysieke begeleiding verloren gaat. Een alternatief zal dringend gezocht moeten worden.

Het vertrek van Borlée is een tegenvaller voor Charleroi. De club zal snel moeten beslissen hoe ze het wegvallen van zijn expertise opvangt, terwijl Anderlecht hoopt dat zijn komst het team net dat extra duwtje in de rug kan geven voor de cruciale slotfase van het seizoen.