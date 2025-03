Kevin De Bruyne niet langer kapitein Rode Duivels, KBVB hoopt Courtois nu toch te overtuigen

De Belgische voetbalbond (KBVB) wil de terugkeer van Thibaut Courtois bij de nationale ploeg in goede banen leiden. Na zijn breuk met bondscoach Domenico Tedesco in juni 2023 verdween de doelman anderhalf jaar van het internationale toneel.

Nu hij opnieuw beschikbaar is, wil de bond een gesprek met zowel Courtois als de rest van de selectie om alles uit te klaren. Het doel is om eventuele spanningen binnen de groep weg te nemen en een frisse start te maken.

Hoewel Courtois geen intentie heeft om een uitgebreide uitleg te geven, wil de KBVB voorkomen dat de situatie blijft nazinderen. De doelman zelf gaf al aan dat wie vragen heeft, ze gerust persoonlijk mag stellen. Toch wordt er een collectief overleg gepland, gevolgd door een persconferentie op dinsdag. Op die manier hoopt de bond het hoofdstuk definitief af te sluiten en de focus weer op het sportieve te leggen.

Een ander punt van discussie is de aanvoerdersband. Courtois maakte er vorig jaar een punt van dat hij als vicekapitein in aanmerking moest komen, maar de bond lijkt nu voor een eenvoudige oplossing te kiezen: de speler met de meeste interlands krijgt de band. Momenteel is dat Romelu Lukaku, die 120 interlands achter zijn naam heeft. Tenzij Axel Witsel, met 132 caps, meteen in de basis wordt gedropt, lijkt Lukaku dus de logische keuze.

Toch zal niet iedereen Courtois’ terugkeer met open armen ontvangen. De vrijwillige exit van Koen Casteels, die een sterk EK keepte in zijn afwezigheid, deed de controverse opnieuw oplaaien. Zijn uitleg over die beslissing zorgde bij sommige supporters voor hernieuwde kritiek op Courtois. De KBVB beseft dat dit sentiment niet zomaar zal verdwijnen en zal dus inzetten op een vlotte re-integratie.

De keuze van het stadion kan daarbij in hun voordeel spelen. De tweede wedstrijd van de dubbele confrontatie tegen Oekraïne wordt in Genk gespeeld, de stad waar Courtois opgroeide en nog steeds op handen wordt gedragen. De bond hoopt dat de situatie snel achter de rug is en dat de Rode Duivels zich volledig kunnen concentreren op het sportieve.