Lierse hoopt op verrassing tegen La Louvière ondanks enkele tegenslagen: "Dan hadden we onze schaapjes al op het droge"

Na de onverwachte zege tegen RSCA Futures staat Lierse vanavond voor een zware uitwedstrijd tegen La Louvière. Ondanks de zware blessurelast kijkt Sam Vanderhallen uit naar de confrontatie met de nummer drie uit de Challenger Pro League.

De 21-jarige verdediger weet dat de kans op punten tegen La Louvière klein is, toch is hij in De Gazet van Antwerpen optimistisch over de confrontatie. "In feite reken je vooraf niet op punten op Tivoli. Alles wat we kunnen pakken, is meegenomen. Niet dat we ons vooraf al gewonnen geven, maar La Louvière is wel de op twee na beste thuisploeg uit de competitie.”

De positieve ingesteldheid bij Vanderhallen komt uiteraard door de overwinning tegen de Futures. De verdediger is dan ook zeer tevreden over vechtlust van zijn ploeggenoten, ondanks de vele blessures.

“Uiteraard werd onze kern ferm aangetast door blessures. We hebben samen al een hele weg afgelegd in dit kampioenschap, maar ik kan je zeggen dat de hele groep erg gebrand ligt op een plaats bij de eerste zes."

Het einddoel van Lierse blijft om de top zes de te behalen, en volgens Vanderhallen verdient Lierse deze positie op basis van het hele seizoen. "Mochten we die recente blessuregolf niet kennen, dan hadden we onze schaapjes trouwens al op het droge."