RSC Anderlecht bereidt zich voor op het vertrek van Kasper Dolberg en heeft al interessante vervanger op het oog

Volgende zomer zal RSCA zijn aanval moeten versterken, aangezien er spelers zullen vertrekken. Er wordt al gezocht naar een geschikte aanvaller.

Er wordt veel verwacht van Anderlecht in de komende zomertransferperiode. Kasper Dolberg wil een stap hogerop maken en zou veel geld kunnen opleveren, terwijl Luis Vazquez voorlopig niet heeft weten te overtuigen in het Lotto Park.

Als een van de aanvallers vertrekt, zal Anderlecht op zoek moeten naar een vervanger. Volgens Transfermarkt zou de oplossing wel eens uit Duitsland kunnen komen. De naam van de 22-jarig Fisnik Asllani staat op de radar van Olivier Renard.

Asllani is geboren in Duitsland en is internationaal actief voor Kosovo (5 caps). Hij speelt momenteel in de 2. Bundesliga voor SV Elversberg, waar hij in 24 wedstrijden al 12 goals en 5 assists heeft behaald.

Het is belangrijk te weten dat Asllani niet eigendom is van Elversberg, maar wordt uitgeleend door Hoffenheim. Anderlecht kwam dit seizoen al tegenover Hoffenheim te staan in de Europa League, dus het is mogelijk dat Renard contact heeft gehouden met zijn collega daar om onderhandelingen makkelijker te maken.

SV Elversberg zou graag Asllani behouden, maar heeft geen optie om hem definitief over te nemen. De Kosovaarse aanvaller wordt geschat op 3 miljoen euro en heeft een contract bij Hoffenheim tot 2026. Het lijkt waarschijnlijk dat hij deze zomer wordt verkocht, en Anderlecht is slechts een van de clubs die interesse heeft in de doelpuntenmachine.