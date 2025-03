Analist is zeker: "Anderlecht heeft al drie vervangers voor Dolberg klaar zitten, met dezelfde kwaliteiten"

Frank Boeckx, analist en voormalig doelman van Anderlecht, heeft in een interview met La Dernière Heure zijn visie gegeven op de werking van Anderlecht en de rol van de sportief directeurs Jesper Fredberg en Olivier Renard. Hij is kritisch voor de Deen, die volgens hem te veel macht had.

“Fredberg had uitstekende voetbalideeën, maar op een bepaald moment had hij de sleutels van het hele huis in handen bij Anderlecht,", stelt Boeckx. “Hij was niet alleen technisch directeur, deels door de spanningen tussen Wouter Vandenhaute en de supporters. Samen met Riemer nam hij alle beslissingen. Dat zorgde ervoor dat er weinig lekte, maar het gaf Fredberg te veel macht.”

Over zijn opvolger, Olivier Renard, wil Boeckx nog geen definitief oordeel vellen. “Het is moeilijk om Renard te beoordelen na slechts één transferperiode, en dan nog een wintermercato", zegt hij. “Voor mij is Dimitri De Condé van Genk de beste sportief directeur in België.”

Volgens Boeckx moet Anderlecht vooral zijn identiteit herdefiniëren. “Wat Renard vooral moet doen, is het DNA van de club opnieuw bepalen. Hij kan elf goede spelers kopen en dan zien wat hij ermee doet, maar beter is om eerst duidelijke profielen te bepalen voor de scoutingcel. Daarvoor moet hij het spelsysteem vastleggen.”

Boeckx wijst erop dat onder Fredberg, Kompany en Vanhaezebrouck steeds een vast systeem werd gehanteerd. “Moet de coach, zoals David nu doet, kunnen wisselen tussen drie, vier of vijf verdedigers? Dat moet eerst duidelijk zijn. En qua uitgaande transfers: als er een topbod komt op Stroeykens, Verschaeren of zelfs Dolberg, dan moet je dat overwegen.”

Hij is ervan overtuigd dat Anderlecht voorbereid is op mogelijke vertrekkers. “Ik ken de club. Dries Belaen, het hoofd van de scouting, heeft al drie potentiële vervangers voor Dolberg op zijn lijst, met dezelfde kwaliteiten als de Deen", besluit Boeckx.