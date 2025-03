'Belgische profclub haalde al meer dan 50 miljoen euro op en nieuwe dubbele jackpot is op komst'

Franjo Ivanovic, de 21-jarige Kroatische spits van Union Saint-Gilloise, heeft zich de afgelopen maanden bewezen als een van de grootste beloftes in het Belgische voetbal. En dus zal het ook deze zomer opnieuw kassa kassa zijn voor Union SG.

Na een korte aanpassingsperiode bij de Brusselse club is Ivanovic een onmiskenbare kracht geworden in de aanval, met indrukwekkende prestaties die zijn marktwaarde al hebben doen stijgen. Begin dit jaar scoorde hij meer goals dan hij wedstrijden speelde.

Uitzonderlijke prestaties

Zijn recente prestaties zijn niets minder dan uitzonderlijk. Zijn indrukwekkende vorm heeft niet alleen zijn zelfvertrouwen versterkt, maar ook zijn team naar een lange reeks ongeslagen wedstrijden in de competitie geleid. Ivanovic is inmiddels de topscorer van Union, en zijn rol in het team is onmiskenbaar.

Zijn prestaties hebben de aandacht van verschillende Europese clubs getrokken, en hoewel zijn marktwaarde op Transfermarkt momenteel op 4 miljoen euro wordt geschat, wordt er al gesproken over een mogelijke transfersom van 20 miljoen euro.

57,7 miljoen euro opgebracht

Ook voor Promise David neemt de interesse ondertussen toe. Beide spelers liggen nog tot 2027 en 2028 onder contract bij de Brusselaars, maar volgens Het Laatste Nieuws is de kans klein dat ze zolang zullen blijven.

De voorbije jaren zag Union SG al 57,7 miljoen euro binnenkomen voor spitsen, zo klinkt het nog in de krant.