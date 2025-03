Done deal: Club Brugge ziet speler (met verleden bij Cercle Brugge) plots vertrekken

Heeft u ooit al gehoord van Halid Doltmourziev? De Georgische international werd geboren aan de Belgische kust en speelde in het verleden bij de jeugd van onder meer Cercle Brugge.

Sinds enkele jaren speelt hij bij Club Brugge en daar is de jongeling van zeventien jaar ook wel een beetje kunnen doorgroeien. Nu maakt hij echter een einde aan zijn avontuur bij blauw-zwart.

📽️🇬🇪Halid Doltmourziev with another goal and an assist to his name in a vital 3-1 win over Turkey yesterday!⚽️



Not the quickest of forwards, but the finishing technique is just so pure.🔥



Salia & Doltmourziev might as well form a formidable pairing for years to come!💎 https://t.co/560nCrLL5p pic.twitter.com/seZWkWTioO