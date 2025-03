Gewezen topscout Club Brugge doet boekje open: "Jutgla leek wel een invalide speler" en "Verhaeghe was zot van Trésor, maar ..."

Na 13 jaar verliet Raymond Mommens afgelopen zomer blauw-zwart en keerde hij terug naar een oud nest. Bij Club was hij onder meer de ontdekker van Lior Refaelov.

Mehdi Bayat ging afgelopen zomer fier op de foto met Raymond Mommens, die zo zijn terugkeer maakte bij een oude stal. Het werd lang niet de eerste passage van de gewezen international in het Zwarte Land.

"Na het bestuderen van verschillende kandidaturen heeft het bestuur besloten om onze oud-speler, coach en scout Raymond Mommens aan te stellen als Chief Scout", verkondigde Charleroi.

En zo kwam er een einde aan dertien jaar bij Club Brugge, waarin hij heel wat zag gebeuren en de revue zag passeren. Daar heeft hij nu een boekje over opengedaan: “Vincent Mannaert stopte, dus ik ook. Dat was de afspraak. Was Vincent gebleven, dan zat ik nu nog in Brugge."

Gekke verhalen

"Verhaeghe was zot van Mike Trésor, maar wij verkozen Noa Lang", aldus Mommens nu in Het Nieuwsblad over zijn job bij blauw-zwart.

Akpala, die speelde in Nigeria bij een caféploeg bij manier van spreken. Ik ging hem bekijken in Portugal tijdens een stage van de Nigeriaanse nationale ploeg. En Jutgla? Die deed controles waarbij je denkt dat hij een stijve, haast invalide speler is."