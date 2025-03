Hakim Sahabo wil kater van in Stayen zo snel mogelijk verwerken en kijkt uit naar cruciale wedstrijd: "Dat zijn we aan onszelf en de supporters verplicht"

Morgenavond speelt Beerschot thuis tegen Westerlo. De ploeg van Dirk Kuyt heeft dringend drie punten nodig om hun laatste kans op behoud in 1A levend te houden.

De Ratten verloren vorige week pijnlijk met 2-0 op het veld van STVV. De nederlaag blijft dan ook nazinderen bij middenvelder Hakim Sahabo.

“We wisten hoe belangrijk de wedstrijd tegen STVV was. Dat je de wedstrijd dan uiteindelijk verliest door 2 strafschoppen maakt het extra zuur", vertelt de middenvelder op de clubwebsite.

Beerschot staat laatste en heeft een achterstand van 13 punten op de veertiende plaats, die via de barrages nog kans maakt op behoud. Een thuisoverwinning tegen Westerlo is zo goed als een must voor de Ratten.

"We moeten geloven in onszelf, maar ook beseffen dat het wel moeilijk zal worden om ons te redden. Toch blijven we vechten tot het einde. We zijn dat verplicht aan onszelf en aan onze supporters", besluit de middenvelder.

Westerlo staat momenteel tiende met 34 punten. De ploeg van Timmy Simons behaalde vorige week een knappe zege op Anderlecht, maar is nog niet zeker van het behoud. Morgen wordt het hoe dan ook een spannende ontknoping in de Jupiler Pro League.