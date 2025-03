Nu de reguliere fase erop zit: dit zijn de standen en spelregels van de Champions', Europe en Regelation Play-offs

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De laatste wedstrijden van de Jupiler Pro League zijn gespeeld. Zo is duidelijk wie in welke play-offs aan de bak zal komen.

De top zes lag al sinds de voorlaatste speeldag vast. Het was voor die teams belangrijk om nog extra punten te verzamelen richting de play-offs.

Champions’ Play-offs

De stand van de Champions’ Play-offs ziet er als volgt uit.

1. Genk 34 punten

2. Club Brugge 30 punten (0,5 extra gekregen)

3. Union SG 28 punten (0,5 extra gekregen)

4. Anderlecht 26 punten (0,5 extra gekregen)

5. Royal Antwerp FC 23 punten

6. KAA Gent 23 punten (0,5 extra gekregen)

De eerste drie spelen Europees voetbal. De nummer vier speelt voor een extra ticket tegen de winnaar van de Europe Play-offs.

De kampioen speelt poules Champions League, de tweede de derde kwalificatieronde Champions League en de derde de tweede kwalificatieronde van de Europa League.

De bekerwinnaar gaat naar de Play-offs Europa League. Als de bekerwinnaar ook in de top 4 eindigt na de play-offs, dan mag de 5e het barrageduel spelen tegen de winnaar van de Europe Play-offs.

Als de bekerwinnaar in de top 3 eindigt, dan is het hoogste Europese ticket voor die ploeg. Dan schuiven alle tickets vanaf plek 3 een plaatsje op.

Europe Play-offs

De stand van de Europe Play-offs ziet er als volgt uit:

1. Standard 20 punten (0,5 extra gekregen)

2. KV Mechelen 19 punten

3. Westerlo 19 punten (0,5 extra gekregen)

4. Charleroi 19 punten (0,5 extra gekregen)

5. OH Leuven 19 punten (0,5 extra gekregen)

6. Dender 16 punten

Relegation Play-offs

De stand van de Relegation Play-offs ziet er als volgt uit:

1. Cercle Brugge 32 punten

2. STVV 31 punten

3. KV Kortrijk 26 punten

4. Beerschot 18 punten

De laatste en voorlaatste in de stand degraderen naar de Challenger Pro League. De winnaar blijft in de Jupiler Pro League, de tweede speelt een dubbel duel tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.