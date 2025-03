Ziet Vincent Kompany topschutter vertrekken? 'Deze drie (!) Engelse clubs weten van de afkoopsom en willen Harry Kane deze zomer terug naar Premier League halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Harry Kane kan een sensationele terugkeer maken. Of Harry Kane kan voor een enorme verrassing zorgen. En dat komt door een specifieke clausule die komende zomer in werking zal treden.

Een extra woordje uitleg is op zijn plaats. Komende zomer treedt een clausule in het contract van Harry Kane in werking. De voorwaarden zijn duidelijk. De Engelsman kan Bayern München verlaten voor 75 miljoen euro.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Kane op negentig miljoen euro. Daarnaast is de 31-jarige aanvaller ook anno 2025 nog steeds een garantie op doelpunten.

Afkoopsom

Fichajes weet dat drie clubs alvast aan het watertanden zijn. Arsenal FC en Manchester United zien een opportuniteit in Kane. Maar ook Tottenham Hotspur is geïnteresseerd in de terugkeer van de voormalige aanvoerder en clubicoon.

Leuk om weten: Bayern München betaalde in 2023 net geen honderd miljoen euro om Kane weg te halen uit Londen. Tottenham beseft dan ook dat de vooropgestelde 75 miljoen euro allesbehalve onoverkomelijk is.

Staat Harry Kane open voor een vertrek bij Bayern München?

Maar wat wil de aanvaller zelf? Een transfer naar pakweg Arsenal of Manchester United zou héél veel stof doen opwaaien. Bij The Spurs is prijzen pakken dan weer niet zo evident…