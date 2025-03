Analist spreekt klare taal over het seizoen van Beerschot: "Het zwakste wat ik ooit van een eersteklasser heb gezien"

De reguliere competitie is voorbij en het is geen verrassing dat Beerschot de Relegation Play-offs moet spelen. Patrick Goots blikt in de Gazet van Antwerp terug op het seizoen van de Mannekes.

Volgens Goots begon Beerschot met een grote achterstand aan het seizoen. De ploeg pakte slechts 1 op 27 en kwam zo meteen in de problemen. Uiteindelijk konden de Ratten slechts drie keer winnen.

Het sportieve dieptepunt van het seizoen was de derby tegen Antwerp in september. De wedstrijd werd gestaakt bij een 4-0 achterstand. “Dat was het zwakste wat ik ooit van een eersteklasser heb gezien", zegt Goots in De Gazet van Antwerpen. “Zelfs in 1B hadden ze moeite gehad.”

Ondanks de vele nederlagen looft Goots toch de mentaliteit van Kuyt en Beerschot. De ploeg is volgens de analist een vogel voor de kat en moesten al veel punten afgeven door discutabele beslissingen van de scheidsrechter.

Weinig hoop, maar strijd is nog niet gestreden

Na de 1-2 nederlaag tegen Westerlo klaagde Kuyt over een lichte strafschop tegen zijn ploeg. Goots snapt de frustratie van de Nederlandse coach. “Bij ploegen die onderaan staan, zit het nu eenmaal wat vaker tegen, en is er dus meer reden om te klagen. Wat de arbitrage betreft, zijn we er in de reguliere competitie niet op vooruitgegaan.”

Beerschot begint met weinig hoop aan de Relegation Play-offs. De degradatie lijkt dichtbij, maar Goots weet zeker dat Kuyt en zijn spelers tot het einde zullen blijven vechten. Of dat genoeg is om zich te redden, blijft de grote vraag.