Champions' Play-Offs al gedaan voor ze begonnen zijn voor Anderlecht? Kalender is niet echt gunstig te noemen

Maandag werd het schema voor de play-offs bekendgemaakt. Alle ploegen weten nu wanneer ze welke ploegen zullen treffen in de race naar de titel, Europa of het behoud. Voor Anderlecht had de loting slecht nieuws. Paars-wit kent misschien wel haar moeilijkste begin aan de play-offs ooit.

De Champions' Play-Offs zijn gecreëerd om het einde van de competitie wat glans te geven en voor louter topmatchen aan het einde van het seizoen te zorgen. Ook dit jaar is dat niet anders.

Goed starten

Met de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht zorgt de eerste speeldag al meteen voor een kraker van formaat. Een van de grootste rivaliteiten, als het niet de grootste is, en een wedstrijd die voor beide ploegen de play-offs goed of slecht kan inzetten.

Anderlecht heeft niet bepaald een positief record als het over wedstrijden in het Jan Breydel gaat. De overwinning in februari vorig jaar is de enige in de afgelopen zeven jaar.

Schamel puntje

Het is niet alleen die eerste speeldag, die allerminst een cadeau is voor Anderlecht. De twee wedstrijden daarna moet het thuis leider Genk bekampen, alvorens naar het Dudenpark te gaan om het tegen stadsrivaal Union op te nemen.

Ook weer twee tegenstanders waartegen Anderlecht het de laatste jaren verschrikkelijk moeilijk heeft gehad. Het won geen enkele keer en haalde slechts een schamel puntje uit de vier confrontaties.

Europees ticket

Die drie aartsmoeilijke wedstrijden mogen dan wel gevolgd worden door twee thuiswedstrijden tegen Antwerp en Gent, die onder hen staan. Als Anderlecht die eerste drie verliest, zou de titelstrijd volledig over kunnen zijn vooraleer hij begint.

We moeten ook niet overdrijven: weinigen zagen Anderlecht als een kandidaat voor de titel dit seizoen. Maar hun Europees ticket voor volgend seizoen zou ook weleens in het gedrang kunnen komen.

Mentaliteit

Hoe het er nu naar uitziet, zullen Genk, Club en Union onder elkaar strijden om wie er kampioen speelt. Anderlecht, Antwerp en Gent zullen dan weer vechten om wie er het tegen de winnaar van de Europa-play-offs zal opnemen voor het laatste Europese ticket.

Het zal aan paars-wit zijn om die eerste drie confrontaties zonder al te veel kleerscheuren uit te komen. Een mindere vorm of dip in de mentaliteit van de groep zou weleens het verschil kunnen maken in de tweeluiken tegen Gent en Antwerp.

Als Anderlecht het goed doet in die vier wedstrijden, zijn alle punten die het in de laatste drie wedstrijden tegen Union, Club en Genk kan binnenharken mooi meegenomen. Met wat meeval kan het misschien zelfs een gooi doen naar die derde plek.

Bekerfinale

Maar om goed te presteren in de Champions' Play-Offs zal Anderlecht spelers als Dolberg en Verschaeren nodig hebben. Paars-wit is al een heel seizoen geplaagd door blessures; het is hopen dat dit hen niet nog meer parten zal spelen in die laatste 10 wedstrijden.

Niet vergeten dat Anderlecht op 4 mei ook de bekerfinale speelt tegen Club Brugge. Een overwinning daar verzekert een plekje in Europa en kan een boost geven voor de rest van de play-offs.

Een nederlaag kan er ook voor zorgen dat een neerwaartse spiraal ontstaat en dat Anderlecht zowel naast de beker als Europa grijpt.