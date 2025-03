Drie doelen, drie (groene) vinkjes: David Hubert moest én moet zich géén zorgen maken over zijn positie als coach van Anderlecht

RSC Anderlecht heeft er niet de beste periode opzitten. Ligt het hoofd van David Hubert op het kapblok? Het antwoord op die vraag is (nog steeds) héél duidelijk.

We zullen meteen antwoorden: binnenskamers wordt er niét getwijfeld aan de positie van David Hubert. RSC Anderlecht doet sowieso het seizoen uit met de huidige T1 aan het roer.

De Belgische recordkampioen startte het seizoen met drie duidelijke doelen: een ticketje voor de Champions Play-Off bemachtigen, zo ver mogelijk geraken in de Beker van België en Europees overwinteren.

Drie doelen, drie (groene) vinkjes

Met andere woorden: driedubbel check. Vooral het feit dat Anderlecht de bekerfinale speelt - en op die manier eindelijk nog eens uitzicht heeft op een trofee - zorgt ervoor dat Hubert het nodige krediet heeft.

Bovendien zorgen de steun van de kleedkamer enerzijds én het feit dat de lappenmand overvol zit anderzijds voor de nodige verzachtende omstandigheden. Al moet Hubert de komende weken wel bewijzen dat hij boven de kritiek staat.

Toekomst als inzet

Een dramatische Champions Play-Off of een pandoering in de bekerfinale zijn géén opties voor het paars-witte managament. Ook Hubert speelt de komende weken met zijn toekomst als inzet. Zullen we bovenstaande vraag eind mei nog eens stellen?