Hein Vanhaezebrouck ziet een titelkandidaat minder in de JPL: "Ik was superontgoocheld in hen"

Word fan van Union SG! 287 Union SG nam het vorig weekend op tegen KRC Genk. De Brusselaars verloren de wedstrijd met 2-1, maar die score had nog verder kunnen uitlopen. Een 2-1 eindstand deed misschien vermoeden dat Union kans had, maar de Brusselaars maakten op geen enkel moment van de wedstrijd aanspraak op de overwinning. Genk behield zijn thuisreputatie goed. Union kan de play-offs daardoor niet met een geweldig gevoel aanvatten. De club stelde teleur, net nu het moment er was om eens uit te pakken. Ook Hein Vanhaezebrouck zag dat het niet goed was. "Ik was superontgoocheld in Union. Er zit méér in die ploeg. Achteraf klonk het dat die nederlaag niets uitmaakte en Union toch zal meedoen voor de titel. Dat vond ik haast ongepast. Als je onderuit gaat na een geweldige prestatie, zoals op Ajax, dan mag je dat zeggen. Maar nu?", begon hij bij Het Nieuwsblad. "Union gaf niet thuis. Ze waren nergens. We hebben de flanken niet gezien, de spitsen niet, het middenveld heerste niet, achterin kwamen ze in de problemen. Mac Allister, toch een certitude, werd helemaal zot gedraaid door Bonsu Baah." "Was dit dan het gevolg van de druk om te tonen dat ze ook titelkandidaat zijn? Kunnen ze daar niet mee omgaan? Ik snapte het alleszins niet. Maar ik zie Union niet meer meedoen voor de titel", besluit Vanhaezebrouck duidelijk.



