Heynen ziet grote afwezige in duels van Rode Duivels: "Jammer dat hij er niet bij is"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bryan Heynen is voor het eerst een Rode Duivels. Het is afwachten of hij speelminuten zal krijgen tegen Oekraïne.

Bryan Heynen stond vandaag voor het eerst op het oefenterrein van de Rode Duivels in Tubeke. De Genkie kreeg onder Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de nationale ploeg. “Toch een speciaal gevoel om plots bij de nationale ploeg te horen. Niet dat het veel verandert, tijdens de match tegen Union heb ik er bijvoorbeeld geen seconde aan gedacht. Ik ken ook heel wat jongens bij de Rode Duivels al”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Trossard, Castagne en Vandevoordt waren ploegmaats bij Genk. Met Faes en Lukebakio heb ik in het verleden al samengespeeld bij de nationale beloften en Tielemans ken ik zelfs nog van bij de nationale U16. Dat maakt het allemaal wat makkelijker.” Afwachten nu of Heynen speelminuten zal krijgen van de bondscoach. Al mist hij wel één iemand die hij heel graag bezig had gezien bij de tegenstander. “Jammer dat Malinvoskyi er niet bij is. Ruslan is weer fit (na zijn kuitbeenbreuk, red.), hij zorgde vorig weekend zelfs voor twee assists bij Genua, maar deze interlands kwamen blijkbaar te vroeg”, besluit Heynen. Zijn grootste opdracht? “Zondag zal iedereen wel sowieso paraat zijn in Genk, ik ben nu al druk in de weer om zoveel mogelijk tickets te ronselen voor die match”, lacht hij.