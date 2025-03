'Borussia Dortmund legt twee Belgische pistes op de transfertafel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De zomermercato is nog een heel eind verwijderd. Toch zijn er al heel wat transfergeruchten voor de volgende transferperiode die de ronde doen.

De voorbije weken staat OH Leuven meer dan ooit op de lijsten van heel wat grote ploegen uit Europa. Ezechiel Banzuzi zal deze zomer ongetwijfeld een mooi bedrag opleveren.

Er wordt gesproken van een transfersom van 15 miljoen euro of zelfs meer. Volgens Het Belang van Limburg wil Borussia Dortmund zich in de debatten mengen.

Voorlopig bieden ze 10 miljoen euro voor de Nederlandse middenvelder, maar dat bedrag is te weinig voor OH Leuven. Ook vanuit Portugal en Frankrijk is er de nodige interesse.

Die was er afgelopen winter al, maar toen kwam OHL niet tot een deal. En Dortmund zou nog meer transfers met een Belgisch accent willen doen.

De krant maakt ook gewag dat Koni De Winter op het verlanglijstje van Dortmund staat. Hij is momenteel goed bezig bij Genua.

Ook Vincent Kompany zou Bayern München al contact hebben laten nemen, maar bij hen is de interesse lang nog niet concreet. Inter Milan en Napoli steken hun interesse niet onder stoelen of banken voor onze landgenoot.