Rudi Garcia laat zich uit over zijn basiselftal tegen Oekraïne en heeft al heel wat knopen doorgehakt

Donderdagavond is er dan eindelijk de vuurdoop voor Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. En dus is het afwachten wie hij zal laten starten, hoe de spelers zullen opgesteld worden en wat zijn eigen ijkpunten worden naar de toekomst toe.

Voor Rudi Garcia is het een duidelijke en uitgemaakte zaak: zowel donderdag als zondag wil hij gewoon winnen met de Rode Duivels, om zo ook vertrouwen op te doen naar de toekomst toe.

Basiselftal?

En ook om in de Nations League A te blijven, waardoor we later toch weer wat leukere wedstrijden voorgeschoteld zouden krijgen. Rest de vraag: met welk elftal gaan we dat doen, te beginnen donderdag in Murcia?

"Wat de basiself betreft voor morgen: ik heb nog een tweetal vraagtekens in mijn hoofd voor de aftrap", lijkt Garcia alvast van negen namen meer dan overtuigd. Hij had dan ook een goede eerste week met zijn spelers.

Geen grote moeilijkheden

"Er zijn geen grote moeilijkheden. Je moet je wat aanpassen aan het feit dat je geen match meer hebt om de drie dagen zoals een clubcoach. We bekijken spelers ter plaatse, maar ook veel beelden."

"Nu wil ik er van profiteren om zoveel mogelijk dicht bij de spelers te zijn en hen te leren kennen. Er zit ook veel kwaliteit bij de mensen die voor de bond werken", aldus Garcia op zijn persconferentie.