Speelt Radja Nainggolan volgend seizoen nog voor Lokeren-Temse? "Iedereen ziet zijn kwaliteiten, maar..."

KSC Lokeren-Temse heeft zich inmiddels verzekerd van het behoud in de Challenger Pro League. Van de huidige kern hebben slechts elf spelers al een contract voor volgend seizoen. Sportief directeur Daniël De Paepe heeft dus nog veel werk voor de boeg voor het nieuwe seizoen begint.

De Paepe erkent in Het Nieuwsblad dat de situatie niet eenvoudig is voor Lokeren-temse. “Een maand geleden vochten we nog tegen degradatie, maar nu maken we zelfs nog kans op de play-offs. Die nieuwe situatie zorgt ervoor dat het voorlopig ook nog wat onduidelijk is welke richting het uit moet."

Ondanks de onduidelijkheden heeft de sportieve staf al concrete plannen voor de toekomst, waarbij er vooral gewerkt moet worden aan de selectie. Een belangrijk aandachtspunt voor Lokeren-Temse is immers het lot van de spelers waarvan het contract afloopt.

“We moeten nog met een aantal spelers praten. Een tiental hebben een optie in hun contract die wij als club voor 31 maart kunnen lichten. Zelfs als we dat niet doen kunnen we daarna nog met hen in gesprek gaan”, zegt De Paepe.

Toekomst Van Moerzeke en Radja

Toch is de toekomst van Gil Van Moerzeke onzeker door een enkelblessure, en het is nog niet duidelijk of een operatie noodzakelijk is. Ook de toekomst van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan is nog onduidelijk voor Lokeren-Temse.

"Radja heeft op heel korte tijd een bijzonder belangrijke rol in onze ploeg ingenomen. Iedereen ziet zijn kwaliteiten, maar uiteraard kan je ook niet om zijn leeftijd heen", benadrukt De Paepe.