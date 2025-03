Eindelijk die eerste selectie voor speler die alle kwaliteiten heeft om jaren bij de Duivels te blijven: "Kans afgedwongen"

Nicolas Raskin heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het zover: hij is Rode Duivel. Toen Rudi Garcia zijn selectie bekendmaakte, zat Raskin voor de televisie in Glasgow. Kort voor de bondscoach zijn naam uitsprak, kreeg hij al een sms van de bond - hét teken dat hij was opgeroepen.

Een moment van trots voor de 24-jarige middenvelder, die alle nationale jeugdreeksen doorliep en in 2023 nog op het EK U21 speelde. Dat hij zijn kans zou krijgen bij de Rode Duivels, leek lang niet vanzelfsprekend. Noch Roberto Martínez, noch Domenico Tedesco selecteerde hem, zelfs niet in een voorselectie.

In 2022 had hij nog gehoopt op een plekje in de WK-voorselectie, maar een oproep bleef uit. "Het was een teleurstelling, maar hij bleef niet hangen in frustratie", zegt zijn vader Thierry in LDH. Raskin bleef hard werken en ging verder met zijn ontwikkeling.

Zijn doorbraak bij de Rode Duivels komt er dankzij een sterke periode bij Glasgow Rangers. Sinds oktober is hij een sleutelspeler bij de Schotse topclub, met 31 basisplaatsen op 34 wedstrijden. Hij scoorde in Europa tegen Union SG en trof recent nog raak in de Schotse topper tegen Celtic. Zijn evolutie als speler is onmiskenbaar: hij is rustiger, denkt meer na over zijn acties en heeft zijn spel in de lucht verbeterd.

Blessures speelden hem in het verleden parten, maar dit seizoen blijft hij fit. "Hij heeft geleerd om beter met zijn lichaam om te gaan", zegt zijn vader. Voeding en herstel zijn belangrijker geworden, en dat werpt zijn vruchten af. Waar hij vroeger soms te impulsief was, speelt hij nu met meer maturiteit. Toch blijft hij zijn agressieve speelstijl behouden, zonder overhaaste fouten te maken.

Zijn leiderschap wordt bij Rangers erkend. Op 2 januari mocht hij voor het eerst de aanvoerdersband dragen in de Schotse klassieker tegen Celtic. Een enorme eer, want in het Britse voetbal wordt het aanvoerderschap zeer serieus genomen. De keuze voor Raskin kwam niet van de coach, maar van zijn teamgenoten, een teken van respect en vertrouwen binnen de groep.

De eerste oproep voor de Rode Duivels voelt voor Raskin dan ook als een bekroning. "Hij heeft zijn kans afgedwongen", zegt zijn vader. Raskin hoopt zich nu te bewijzen onder Garcia en definitief zijn plek in de selectie te veroveren. Zijn traject toont dat doorzettingsvermogen loont – en dat de Rode Duivels een nieuwe strijder rijker zijn.