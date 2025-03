Jan Mulder orakelt en is dolgelukkig met keuze Garcia: "Beste verdediger van België"

Rudi Garcia heeft zijn avontuur bij de Rode Duivels donderdagavond écht in gang gezet. Onze nationale ploeg neemt het in Murcia op tegen Oekraïne. De vraag was of de bondscoach zou verrassen met zijn opstelling.

Rudi Garcia pakt het anders aan dan zijn voorganger Domenico Tedesco, dat werd na de bekendmaking van de selectie al meteen duidelijk. De selectie van Garcia was meteen heel prestatiegericht. Opvallende keuze van Garcia? Ook een aantal spelers uit de Jupiler Pro League maakten meteen hun opwachting in de kern van de bondscoach. Denk maar aan Senne Lammens, Brandon Mechele, Bryan Heynen en Hans Vanaken. Van die vier was het Brandon Mechele die meteen een basisplaats kreeg. Hij mocht naast Koni De Winter plaatsnemen centraal achterin in het team voor de match tegen Oekraïne. Tot grote vreugde ook van Jan Mulder. Beste verdediger van België? "Je moet volgens je talenten en natuur spelen. Ik ben blij dat de beste verdediger van België eindelijk meedoet zeg. Ik bedoel Brandon Mechele", was hij lyrisch voor de keuze van de bondscoach bij VTM2. "Als er iemand is die het verdiend heeft, dan is hij het wel. Hij is daar echt op zijn plaats." Ook volgens Toby Alderweireld is Mechele in de vorm van zijn leven - dat liet hij ook zien in de Champions League de voorbije maanden.