Rudi Garcia schept duidelijkheid en daar zal vooral Antwerp blij mee zijn

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Antwerp is het goed nieuws: Senne Lammens is nu officieel de derde doelman bij de Rode Duivels. Bondscoach Rudi Garcia gaf hem de voorkeur boven Maarten Vandevoordt, die naar de tribune verwezen werd voor de barragematch tegen Oekraïne in de Nations League.

Een beslissing die niet alleen het vertrouwen in Lammens bevestigt, maar ook zijn marktwaarde een flinke duw in de rug geeft. De 21-jarige doelman is bezig aan een sterk seizoen bij Antwerp, waar hij als eerste doelman het vertrouwen kreeg na het vertrek van Jean Butez. Zijn uitstekende prestaties in de Jupiler Pro League blijven niet onopgemerkt en nu wordt hij dus ook bij de nationale ploeg hoger ingeschat dan Vandevoordt, die het moeilijk heeft bij RB Leipzig. Voor Antwerp is dit een extra meevaller. De club haalde Lammens vorig jaar gratis weg bij Club Brugge en ziet nu zijn waarde exponentieel stijgen. Een jonge Belgische doelman met internationale ervaring is altijd interessant voor buitenlandse clubs en dit kan in de toekomst een lucratieve transfer opleveren. Het feit dat Vandevoordt nu als vierde doelman naast de selectie valt, toont aan dat spelen op regelmatige basis cruciaal is. Bij Leipzig krijgt hij nauwelijks kansen, terwijl Lammens bij Antwerp week na week kan laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dat lijkt voor Garcia de doorslag te hebben gegeven. De komende maanden kunnen doorslaggevend zijn voor Lammens. Als hij zijn niveau vasthoudt en ook in de Champions’ Play-offs blijft uitblinken, zou hij zijn plek als derde doelman bij de nationale ploeg kunnen verankeren. Dat zou niet alleen sportief, maar ook financieel een geweldige zaak zijn voor Antwerp.