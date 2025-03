Toby Alderweireld spreekt na zware blessure en is formeel over zijn voetbaltoekomst

Toby Alderweireld heeft zich geblesseerd aan het dijbeen tijdens de wedstrijd tegen Standard. De centrale verdediger heeft een spierscheur in de quadriceps. Is het einde carrière voor de gewezen Rode Duivel?

Bij Antwerp waren ze bezorgd na het laatste fluitsignaal tegen Standard. Toby Alderweireld leek zich bezeerd te hebben, een paar minuten voor het einde van de match.

Scheur in de quadriceps

Maandag kwam de club met meer nieuws dat het slechte nieuws bevestigde. Alderweireld heeft een scheur opgelopen in de quadriceps. Of hij nog in actie komt voor Antwerp is niet zeker. Hij zou na dit seizoen een punt zetten achter zijn spelerscarrière.

Een scheur in de quadriceps heeft normaal tien tot twaalf weken nodig om te genezen. En het slotakkoord van de Jupiler Pro League ligt niet binnen die termijn.

Geen jaartje extra

"Het gaat niet zo heel goed met mij, maar ik ben blij om hier te zijn. Ik heb betere tijden gekend. Het wordt moeilijk om nog te kunnen spelen dit seizoen", aldus Toby Alderweireld heel eerlijk bij VTM2 in de voorbeschouwing op de wedstrijd van België tegen Oekraïne.

"Maar het zit allemaal in 'the mind'. Ik zal er alles aan doen om het toch te halen en ik ben er nu aan begonnen. Een jaartje erbij? Neen, eens je een keuze maakt moet je daarbij blijven."