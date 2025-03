Gratis tickets, een lichtshow en geschenken voor de supporters: Standard zet alles op alles en hoopt op een recordaantal toeschouwers

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze zaterdag viert de vrouwensectie van Standard haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis hoopt de Luikse club het record van de hoogste opkomst ooit voor een wedstrijd in de Lotto Super League te verbreken.

Standard Femina, de meest bekroonde vrouwenvoetbalclub met 20 Belgische titels, 9 Belgische Bekers, 7 Belgische Supercups, 2 BeNe SuperCups en een titel in de BeNe League (de enige Belgische club die deze competitie heeft gewonnen), viert het zaterdag haar 50-jarig bestaan.

Achter de onverslaanbare ploegen van Leuven en Anderlecht, maar al gekwalificeerd voor de Play-offs 1, zullen de Rouchettes Zulte-Waregem ontvangen, de rode lantaarndrager met slechts negen punten, in een speciale sfeer.

De Luikse club hoopt het toeschouwersrecord voor een wedstrijd in de Lotto Super League te verbreken, dat werd gevestigd in maart 2024 in het Lotto Park van Anderlecht tegen Club YLA. Twaalf maanden geleden woonden 2.613 toeschouwers de 5-0 overwinning van Anderlecht op de Brugse vrouwen bij.

Standard Femina wil haar 50-jarig bestaan goed vieren

Voor deze gelegenheid heeft het Stamnummer 16 groots uitgepakt. Terwijl de toegangskaarten overal in het stadion gratis zijn, zijn er verschillende stappen opgesteld met geschenken voor supporters. De mijlpaal van de "DJ en vuurwerkshow", ingesteld op 500 verkochte tickets, werd snel bereikt, en die van het happy hour voor 1000 verkochte tickets werd ook al bereikt op donderdag. Vrijdag werd de mijlpaal van 1500, de lichtshow, bereikt.

Standard heeft dus nog enkele uren om ongeveer 1.000 extra supporters te werven en dit toeschouwersrecord te verbreken. De volgende stappen, die gaan over het uitdelen van geschenken en een tifo, zouden dan worden bevestigd (er zijn 3000 personen nodig voor de tifo).

België is echter niet Engeland en vrouwenvoetbalwedstrijden zijn (nog?) niet uitverkocht. De auto die te winnen is, beschikbaar zodra 27.000 tickets zijn verkocht, zal dus niet beschikbaar zijn.

Het toeschouwersrecord voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in België werd gebroken tijdens de bekerfinale van 2023 tussen Standard en Genk. Destijds woonden 9.027 toeschouwers de wedstrijd bij. Het breken van een record dit weekend, voor Standard Femina, zou ook een mooie manier zijn om eer te betuigen aan Nelly Malaise, de oprichtster van de vrouwensectie van de club, die in januari op 87-jarige leeftijd overleed.