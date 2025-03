"Subliem": Brian Riemer maakt indruk in Denemarken en brengt Roberto Martinez aan de rand van de crisis

Brian Riemer is misschien al dicht bij zijn eerste grote prestatie als bondscoach van Denemarken. Zijn team versloeg Portugal (1-0), en de Deense pers is onder de indruk.

"Brian Riemer houdt zijn beloften (...) het was prachtig, geweldig, overtuigend": dit zijn woorden die weinig gehoord of gelezen zijn in de afgelopen weken van de Deense coach bij RSC Anderlecht. Ze zijn geschreven door Bold, een van de belangrijkste sportmedia in Denemarken, naar aanleiding van de overwinning tegen Portugal (1-0).

Denemarken heeft inderdaad de Seleção verslagen dankzij een foutloze organisatie, terwijl Roberto Martinez geen oplossing vond. Uiteraard is de uitschakeling nog niet definitief, en de Denen zullen moeten bevestigen tegen Portugal, maar Riemer had redenen genoeg om te glimlachen.

"Ik ben zeer tevreden over de prestatie. Dit team staat aan het begin van zijn ontwikkeling. Er zijn veel dingen gebeurd in de afgelopen maanden, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag", verklaart hij in Bold. "Maar al mijn spelers verdienen alle lof."

De voormalige coach van RSCA is vooral tevreden over de mentaliteit van zijn spelers. "Ik had hen gezegd dat ik kon leven met fouten, maar dat als ze niet hun borst vooruit staken, als ze niet moedig waren, ik gek zou worden", glimlacht Riemer.

Ondanks deze overwinning blijft de Deense bondscoach een beetje kritisch: "Als ik een negatief punt zou moeten benadrukken, is het dat we onze kans een beetje meer hadden moeten grijpen. Dit soort wedstrijden moeten we met meer dan één doelpunt verschil winnen", betreurt Brian Riemer. "Maar ik ben zeer tevreden over de manier waarop we hebben gespeeld, want we hebben precies gespeeld zoals ik wilde."