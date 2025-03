Johan Boskamp spreekt klare taal aan het adres van Lukaku en heeft belangrijk advies voor 'geschrokken' bondscoach Garcia

Johan Boskamp heeft een duidelijk beeld van wat bondscoach Garcia en gelegenheidskapitein Lukaku (dat was hij donderdag toch, red.) nu moeten doen. Er zijn bepaalde ingrepen nodig om het zondag voor de Duivels beter te doen aflopen tegen Oekraïne.

"Oekraïne lijkt wel jullie zwarte beesie. Weet je nog op het EK? Daar is het gezeik ook begonnen met die 0-0 tegen Oekraïne", rakelt Johan Boskamp de herinnering aan een overig onderling duel op in Het Belang van Limburg. Toen werd er tenminste niet verloren. "Het was een risico van Garcia om achterin voor een duo te kiezen dat nog nooit met elkaar had samengespeeld."

Boskamp wil niet alle schuld bij De Winter leggen. "Alles begon met die verschrikkelijke ziekenhuisbal van Trossardje. En met Tielemans en Debast op het middenveld ga je niet veel ballen recupereren of duels winnen." Wat moet Garcia zelf gedacht hebben? "Ik denk dat hij zichzelf ook de klere heeft geschrokken van het niveau. Niet alleen verdedigend, maar ook aan de bal."

Geen gebrek aan ervaring bij Rode Duivels

Lukaku kaartte na de match een mentaliteitsprobleem aan. "Dan is hij de eerste die daar iets aan moet doen. Hij, Courtois en De Bruyne, de grote drie, moeten opstaan en deze groep bij de hand nemen. Wat vreemd is, want het is écht geen jonge ploeg. Met Kev, Courtois, Lukaku, Meunier, Mechele en Trossard stonden er zes dertigers op dat veld. Dan kan je het niet op een gebrek aan ervaring steken."

Kunnen de Rode Duivels het zondag nog rechtzetten? "Waarom niet? Als ze vroeg kunnen scoren en het publiek achter zich krijgen, dan kan het wel eens een heerlijke potje worden in Genk. We moeten van Oekraïne ook geen wereldploeg maken. De enige raad die ik Garcia graag zou willen meegeven: stel Bryan Heynen op."

Heynen in dienst van De Bruyne

Boskamp ziet alleen maar voordelen verbonden aan een basisplaats voor Heynen. "Voor eigen publiek gaat die zich de pleuris lopen in dienst van de Kev. Met hem op het veld, heb je de supporters ook meteen mee."