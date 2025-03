Loïc Lapoussin blinkt uit, terwijl andere Kanaries toekijken vanaf de zijlijn

STVV is momenteel op stage in het Nederlandse Delden om zich mentaal en fysiek voor te bereiden op de degradatiestrijd. Sportief directeur Andre Pinto noemt het een "wake-upcall-stage".

Trainer Felice Mazzu moet het echter doen zonder vier spelers die vanwege interlandverplichtingen niet aanwezig zijn. Slechts één van hen kwam de voorbije dagen in actie voor zijn nationale ploeg.

Loïc Lapoussin was echter de enige van de vier afwezigen die effectief speelminuten kreeg. Hij leverde volgens Het Belang van Limburg een assist bij de 1-3 in de 1-4 overwinning van Madagaskar tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek in de WK-kwalificaties.

Zineddine Belaïd werd opgeroepen voor Algerije, maar moest tevreden zijn met een plekje in de tribune tijdens de 1-3 overwinning tegen Botswana. Ook Joel Fujita bleef op de bank bij Japan, dat Bahrein versloeg met 2-0 in een kwalificatieduel. Ex-STVV-speler Daichi Kamada opende de score en doelman Zion Suzuki hield wel de nul voor Japan.

Matt Lendfers kreeg een oproep voor de Belgische beloften, maar haalde de wedstrijdselectie niet tegen Zweden. De jonge Rode Duivels wonnen die oefeninterland wel met 1-2.

Visar Musliu komt mogelijks vandaag om 15 uur in actie met Noord-Macedonië tegen Liechtenstein in de WK-kwalificaties. Op 6 juni neemt hij het met zijn land op tegen onze Rode Duivels.