Niet alleen hard trainen, maar ook tijd voor de nodige ontspanning: STVV zet laatste stap richting degradatiestrijd

STVV is in Delden bezig met de voorbereiding op de Relegation Play-offs. De spelers trainen hard, maar er is ook veel aandacht voor het groepsgevoel en plezier.

Naast de veldtrainingen zijn er ook veel ontspanningsmomenten. Zo klopte assistent-trainer Jérôme Patris volgens Het Belang van Limburg Felice Mazzu in een tafeltenniswedstrijd. En vermaakten spelers zoals Adriano Bertaccini en Hugo Lambotte zich met een potje gamen. Naast de nodige sportinfrastructuur kan het team in Nederland ook gebruikmaken van de sauna, het zwembad, de bowlingbaan en de padelterreinen. Al deze activiteiten helpen om de groep hechter te maken, iets wat belangrijk is voor de komende wedstrijden. De stage zou eigenlijk tot woensdag duren, maar de plannen zijn aangepast. "Omdat we zaterdag al tegen Beerschot spelen, keren we dinsdag terug. Zes dagen stage is genoeg", zegt sportief directeur André Pinto in Het Belang van Limburg. Ondanks de ontspanning blijft het harde werk centraal staan. De Kanaries willen straks sterk aan de degradatiestrijd beginnen en mikken op een goede prestatie, te beginnen volgende week zaterdag op het veld van Beerschot.