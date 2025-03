Ex-Rode Duivel kritisch voor de opstelling van Rudi Garcia tegen Oekraïne: "Hij heeft een te groot risico genomen"

Afgelopen donderdag pakte Rudi Garcia uit met een experimentele verdediging. Alleen bleek het duo De Winter-Mechele te mager en gingen ze samen met de rest van de Duivels onder. Een ex-Rode Duivel hunkert nu al terug naar de dagen met Vertonghen en Alderweireld centraal achterin.

Het was niet de prestatie waarop we gehoopt hadden van Koni De Winter en Brandon Mechele. Het is sinds het WK van 2022 zoeken we naar de beste Belgische defensie, maar voorlopig heeft die zoektocht weinig opgeleverd.

Rudi Garcia had twee trainingen de tijd om te beslissen wie zijn duo centraal achterin zou vormen, niet ideaal als er zo'n belangrijke wedstrijd aan staat te komen. Het duo De Winter-Mechele viel tegen het einde van de wedstrijd compleet door de mand en de Duivels gingen met 3-1 onderuit.

Jeugdige enthousiasme

31-voudige Rode Duivel Dedrick Boyata heeft ergens wel begrip voor de keuzes van Rudi Garcia: "Ik denk dat ik weet wat Garcia wilde doen: de ervaring van Mechele koppelen aan het jeugdige enthousiasme van De Winter", vertelde hij aan Sporza.

"Ik snap dat je tijdens je eerste match met iets nieuws wilt komen, maar Garcia heeft een te groot risico genomen", gaat hij verder. "Het is als centraal duo moeilijk om te weten wat je aan elkaar hebt als je nog nooit samen hebt gespeeld."

De keuze voor de defensieve middenvelder kon weinig begrip krijgen van Boyata: "Mechele en De Winter koppelen aan Zeno Debast op de zes? Dat vond ik een vreemde keuze. Want dan zit je al met drie jongens die in een compleet nieuwe rol terechtkomen bij de nationale ploeg."

Volgens de voormalige Club Brugge-verdediger had Garcia het beter op een andere manier aangepakt: "Ik zou voor Debast en Faes centraal achterin gegaan zijn. Of één van de twee gekoppeld aan Mechele als je absoluut zijn ervaring erbij wilt. En als defensieve middenvelder zou ik Tielemans gezet hebben."

Wissels

Boyata is ook geen al te grote fan van het constant roteren van de spelers bij de nationale ploeg. "Want hoe meer wissels hij straks doorvoert in de basiself, hoe meer boodschappen hij daarmee uitstuurt."

"Haal je er iemand uit? Dan verlies je die speler een beetje. En door constant te wisselen, bouw je evenmin de automatismen op waar je eigenlijk naar zoekt", besluit hij. "Tegelijk wil je wel een andere match dan donderdag."