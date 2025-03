Levende legende Eric Gerets zag zijn droom bij Standard in rook opgaan: "Dan ben ik pessimistisch"

Eric Gerets, een echte legende in het Belgische voetbal, heeft gesproken over zijn droom om Standard Luik te leiden, zijn diepe verbondenheid met de club en zijn hoop voor de toekomst van de Rouches.

Eric Gerets is een echt iconisch figuur in het Belgische voetbal. Hij heeft met emotie gesproken over zijn onverwoestbare band met Standard Luik, in een ontroerend interview met Sudinfo.

"Ik had net mijn hersenbloeding gehad. Als dat niet was gebeurd, had ik mijn ambitie waargemaakt. Ja, ik droomde ervan om Standard over te nemen. U kunt er zeker van zijn", was hij heel eerlijk.

Grote droom

Een droom werd onthuld. Eentje die door omstandigheden werd verwoest, maar nooit werd vergeten. Voor Gerets, waarvan het bloed "rood en wit" is, is Standard niet zomaar een club: het is een passie, een deel van zijn identiteit.

De voormalige Rode Duivel, die zijn stempel heeft gedrukt bij Standard Luik, AC Milan, PSV Eindhoven en in het nationale team, deelde ook zijn visie op voetbal, een sport waar niets ooit vanzelfsprekend is. "De Rouches moeten spelen met de grootst mogelijke ernst. In het voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren", benadrukte hij.

Onzekere toekomst

Gerets heeft niet nagelaten om het werk van Ivan Leko, de huidige coach van Standard, te prijzen. "Ik heb geen enkele twijfel over hoe Ivan Leko zijn team zal leiden. Hij zal iedereen kunnen motiveren tot de laatste wedstrijd. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om het uitstekende werk dat hij verricht, te benadrukken."

Toch blijft Gerets realistisch over de onzekere toekomst van Standard. "Wat de rest betreft, wacht ik af wat de nieuwe eigenaars van plan zijn te bereiken. Als ze besparen op de middelen die ze moeten inzetten, dan ben ik pessimistisch", waarschuwde hij.