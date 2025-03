Oekraïense bondscoach richt zich tot Belgische supporters voor cruciale match tegen Rode Duivels

Oekraïne komt zondagavond naar Genk, waar de terugwedstrijd wordt gespeeld tegen de Rode Duivels. Bondscoach Serhij Rebrov sprak voor de wedstrijd met de pers.

Zondagavond staat de terugwedstrijd tussen de Rode Duivels en Oekraïne op het programma. Een heel belangrijk duel voor beide landen, een plaats in de League A van de Nations League staat op het programma.

Oekraïne heeft een voordeel en moet de 3-1 van in de heenmatch verdedigen. Bondscoach Serhij Rebrov benadrukte nog maar eens het belang van de nationale ploeg voor zijn land.

"Deze wedstrijden zijn heel belangrijk voor ons, ons land en onze mensen. Het gaat om positieve emoties", zegt hij bij Sporza. "Daarnaast moeten wij het Oekraïense leger bedanken dat wij de mogelijkheid hebben om voetbal te spelen. Ook onze partners in Europa moeten we bedanken."



"Ik herinner mij dat we op het EK tegen België speelden en de Belgische fans applaudisseerden voor ons volkslied. Dat was een heel emotioneel moment", gaat hij verder.

Donderdag in Murcia deden de Belgische fans hetzelfde. "Ik ben er zeker van dat de thuisfans morgen achter hun team zullen staan, maar met respect voor Oekraïne", besluit hij.