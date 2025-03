Potentiële volgende werkgever Kevin De Bruyne laat van zich horen en stuurt duidelijk signaal over de kans op een transfer

Krijgt Kevin De Bruyne na de zomer een nieuwe werkgever? Die kans is aanzienlijk, maar welke ploeg wordt dat dan?

Kevin De Bruyne is nu nog altijd een speler van Manchester City. Aangezien hij binnen enkele maanden einde contract is, zou hij als boegbeeld van City binnenkort wel eens transfervrij kunnen vertrekken. Zeker omdat zijn speelkansen dit seizoen fel gereduceerd zijn en hij niet meer in de bovenste lade lijkt te liggen bij Pep Guardiola. Voor een voetballer met de cv van De Bruyhe zal er wel genoeg interesse zijn.

Real Madrid zou het niet worden, maar een avontuur in de woestijn of in Amerika kan ook nog. MLS-club San Diego werd al met hem in verband gebracht en heeft nu zelf ook gereageerd bij The Sun. "Ik weet niet van waar de geruchten komen", schrikt sportief directeur Tyler Heaps toch stevig van de aanhoudende link tussen zijn club en Kevin De Bruyne.

Contact met zaakwaarnemer De Bruyne

Er is wel al contact geweest met de entourage van de Rode Duivel, geeft Heaps toe. "Ik heb wel met de zaakwaarnemer van De Bruyne gepraat. Het is wel duidelijk dat die de belangen van veel spelers behartigt. Als ik er weer eens iets over lees, vraag ik hem: "Ben jij diegene die al deze dingen zegt?"" Heaps wil dus niet gezegd hebben dat die conversaties wel degelijk over De Bruyne gingen.

Eén ding is zeker: Heaps is een groot bewonderaar van De Bruyne en San Diego heeft wel bepaalde troeven als potentieel volgende bestemming. "Hij is een fantastische voetballer en hij houdt van deze regio. Hij komt hier elk jaar op vakantie, maar ik ben niet zeker waar die geruchten vandaan blijven komen." Er is immers nog wel een verschil tussen in Californië op vakantie gaan en er gaan voetballen.

KDB heeft nog hoge loonsverwachtingen

"Ik heb met hem al gesprekken gevoerd, maar ik zal je het volgende zeggen: zijn loonsverwachtingen passen niet binnen ons budget." Heaps doet zo uitschijnen dat de kans klein is dat De Bruyne komend seizoen bij San Diego FC terechtkomt.