Verwachtingen fans glashelder, Duivels hebben boodschap maar beter begrepen: "Zullen blaam gekregen hebben van bondscoach"

De fans zullen toch ook wat streng toekijken vanavond. Ze willen de Rode Duivels veel beter zien presteren dan enkele dagen geleden.

Voor aanvang van de terugmatch in de Nations League sprokkelde Sporza reacties bij een aantal aanwezige supporters van de Rode Duivels die reeds vroeg van de partij waren in Genk. "Ik verwacht een veel betere match dan vorige keer. Ik denk dat ze deze keer wel begrepen hebben dat Oekraïne niet onderschat mag worden", vermoedt één van de fans. "De achterstand nog ophalen? Normaal moet het haalbaar zijn."

De hoop leeft onder de supporters dat de teleurstelling over de uitslag uit de heenmatch toch iets teweeg gebracht heeft in de spelersgroep. Dat zou dan voor geprikkelde Duivels moeten zorgen in de Cegeka Arena. "Ik verwacht een kleine reactie na vorige donderdag. Ik denk wel dat we in de A-divisie blijven. Er zijn genoeg ervaren spelers die ervoor kunnen zorgen."

Veel energie verwacht bij Rode Duivels

Eén van de vrouwelijke fans rekent er ook op om veel meer dynamische Duivels aan het werk te zien. "We hopen dat ze nieuwe energie hebben gevonden na die slechte vorige wedstrijd." Ze gaat ervan uit dat Rudi Garcia toch al even de puntjes stevig op de i heeft gezet. "Ze zullen wel een blaam gekregen hebben van onze bondscoach."

Een vriendin van haar is dan weer één en al optimisme. De bereidheid bij de fans is dus nog wel aanwezig om weer volop achter de ploeg te staan en met positiviteit de wedstrijd aan te vangen. "We kunnen dit", wordt het geloof in de Belgische nationale ploeg luidop uitgesproken. "We gaan dit winnen", volgt er zelfs nog een voorspelling.

Uitkijken naar Doku

Ook bij één van de jongere mannelijke fans waren de verwachtingen hooggespannen. "Ik denk dat ze heel goed gaan spelen. Doku is wel een speler waar ik naar opkijk. We kunnen beter de vorige match snel vergeten en ervoor zorgen dat we vandaag gewoon de winst pakken."