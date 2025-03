šŸ“· Radja Nainggolan kan het niet laten en lacht met pijnlijke blessure van voormalige ploeggenoot: "You look great"

Bosniƫ-Herzegovina won dit weekend met 1-0 van Roemeniƫ, maar voor Edin Dzeko was het geen feestavond. De 39-jarige spits van FenerbahƧe moest in de rust het veld verlaten na een vervelende blessure die hij opliep in een duel, tot groot jolijt van ex-ploeggenoot Radja Nainggolan.

Dzeko werd in het aangezicht geraakt door Mihai Popescu. De spits leek op het eerste gezicht niet te zwaar getroffen, maar na verloop van tijd bleek het letsel toch serieuzer dan verwacht. Ondanks dat Dzeko direct verder wilde spelen, werd hij bij rust vervangen. Na de wedstrijd deelde Dzeko op Instagram een foto van zijn letsels, met de boodschap: “Alles of niets”. Zijn gezicht was duidelijk toegetakeld door de trap die hij had ontvangen. Dit bericht op Instagram bekijken Edin Dzeko (@edindzeko) Vriendschap naast het veld De foto kreeg snel reacties, waaronder van zijn voormalige teamgenoten, Mario Balotelli en Radja Nainggolan. Laatstgenoemde reageerde lachend met “you look great”, een teken van de hechte band die de twee nog steeds hebben. Dzeko en Nainggolan hebben een sterke vriendschap opgebouwd tijdens hun tijd samen bij AS Roma, en het lijkt alsof die band nog steeds sterk is. Dzeko speelt tegenwoordig bij Fenerbahçe in Turkije, terwijl Nainggolan zijn carrière voortzet bij Lokeren-Temse. Hoewel Nainggolan al enige tijd niet meer speelt voor de Rode Duivels, richt hij zich volledig op zijn club tijdens de interlandperiode. Zondag wacht een belangrijke wedstrijd voor Lokeren-Temse tegen Lommel.