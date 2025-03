Adriano Bertaccini beleeft sensationeel seizoen en spreekt zich uit over mogelijke toptransfer

Adriano Bertaccini, de topschutter van STVV, heeft al een indrukwekkend seizoen achter de rug. De aanvaller scoorde tot nu toe 16 doelpunten voor de Kanaries.

"Voor mij persoonlijk is het seizoen echt ongelooflijk", zegt Bertaccini in Het Belang van Limburg. "Ik had niet verwacht dat ik zo'n cijfers zou neerzetten in mijn eerste volledige seizoen in de Jupiler Pro League."

De focus van Bertaccini ligt nu wel volledig op de Relegation Play-offs. Als STVV die kan winnen, dan wil de aanvaller pas spreken van een topseizoen.

Bertaccini kan zelfs ook topschutter van de competitie worden, aangezien doelpunten in de play-offs ook meetellen voor de Gouden Stier. "Als dat zo is, wil ik daar zeker voor gaan." Al beseft hij dat de concurrentie met Tolu en Dolberg zeer groot is.

Toptransfer in de maak?

De 24-jarige Belg krijgt uiteraard veel interesse al is hij met een (top)transfer nu nog niet mee bezig. “Met volgend seizoen ben ik eerlijk gezegd echt nog niet bezig. Ik focus me nu volledig op de degradatiestrijd en wil daarin alles geven voor deze mooie club. Daarna zien we wel wat er gebeurt.”