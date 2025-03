KVC Westerlo stopt met beloftenploeg en kiest voor samenwerking met amateurclub om eerste ploeg te versterken

KVC Westerlo stopt na dit seizoen met de U23-ploeg en gaat intensief samenwerken met Houtvenne, de leider in de tweede afdeling van de Belgische amateurcompetitie. De samenwerking moet helpen om jonge talenten beter voor te bereiden op het eerste elftal van Westerlo.

Francesco Carrata, sports director van Westerlo, legt in Het Belang van Limburg uit dat het verhaal van de samenwerking in twee delen is te splitsen. "Enerzijds is er de eerste ploeg, maar daarnaast zijn er nog de ploegen in provinciale en de jeugd."

Carrata benadrukt dat niet alle spelers van de U23 van Westerlo naar Houtvenne zullen gaan. “We plaatsen alleen de spelers die veel potentieel hebben en die we klaar willen stomen voor het eerste elftal van Westerlo. Zeven ervaren spelers van Houtvenne, waaronder Jordy Mathei, Ilkan Cavus en Kenneth Schuermans, hebben al bijgetekend voor deze samenwerking."

De keuze om de U23-ploeg stop te zetten komt door de lastige regels rondom belofteploegen. Westerlo heeft in het verleden gezien dat hun U23-team werd leeggehaald door grotere clubs uit de buurt, zoals Genk en Antwerp. Carrata legt uit dat dit het moeilijk maakt om genoeg zelf opgeleide spelers te hebben om aan de regels te voldoen.

Hoewel Westerlo nu geen U23-ploeg meer heeft, sluit Carrata niet uit dat ze in de toekomst weer een belofteploeg oprichten. “De regels maken het momenteel lastig, maar wie weet wat de toekomst brengt."