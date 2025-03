Anderlecht heeft masseerwerk te doen: 'Simic krijgt voorstel mét garantie op speelminuten van Europese subtopper én twijfelt om sprong te wagen'

Jan-Carlo Simic is gegeerd wild. RSC Anderlecht kreeg de voorbije maanden al verschillende telefoontjes voor de 19-jarige verdediger. Al begint nu ook de speler zelf te dromen van een transfer.

We schreven eerder al dat Galatasaray SK en Olympique Marseille zich in het Lotto Park hadden gemeld voor Jan-Carlo Simic. RSC Anderlecht gaf echter aan dat er momenteel geen plannen zijn om de verdediger te verkopen.

De reden is héél duidelijk: paars-wit ziet in Simic dé toekomstige leider van de defensie. Met zijn 19-jarige leeftijd én een contract tot medio 2029 is de viervoudig Servisch international ook meteen één van de speler die in de toekomst héél véél geld kan opbrengen.

Opvallend Frans voorstel

Toch begint ook Simic zelf te twijfelen aan zijn toekomst. Ook Olympique Lyonnais heeft zich inmiddels gemeld bij de Servische verdediger. En de Fransen kwamen met een opvallend voorstel op de proppen.

Simic kan in Frankrijk niet alleen meer verdienen in een hoger aangeschreven competitie, maar Lyon gaf hem ook een garantie op een basisplaats. Of tenminste: er wordt deze zomer géén extra defensieve versterking gehaald als Simic wil komen.

RSCA werkt liever niét mee

Anderlecht is echter van plan om het spel hard te spelen. Renard wil volgend seizoen met Lucas Hey en Simic in het hart van de paars-witte defensie voetballen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zeven miljoen euro. Voor dat bedrag is Simic niét op te pikken in Brussel.