"It has not been pretty": OH Leuven-coach Chris Coleman reageert op kritiek

OH Leuven kon zich na de laatste speeldag van de reguliere competitie verzekeren van de Europe Play-offs. Vrijdag openen ze de play-offs tegen Charleroi.

OH Leuven en Charleroi krijgen vrijdagavond de eer om de play-offs te openen. Leuven-coach Chris Coleman kreeg de laatste tijd toch wat kritiek over het spel dat hij bracht.

"It has not been pretty", begon hij volgens Het Nieuwsblad op zijn persmoment. "Er is kritiek geweest, op mij en de ploeg. Ik geef toe dat ik defensief geweest ben in sommige wedstrijden, maar ik had gewoon de punten nodig en wilde ons over de streep trekken. Hoe dan ook."

En dat is uiteindelijk gelukt. De laatste wedstrijd van het reguliere seizoen werd met 3-2 gewonnen van STVV, dat op zijn beurt wel veroordeeld werd tot de Relegation Play-offs.

Voor de wedstrijden waarin het spel minder was, neemt Coleman de schuld helemaal op zich. "Sommige prestaties waren met de handrem op, door mij."

"Maar we hebben het gedaan, we hebben ook laten zien in wedstrijden dat we goed kunnen voetballen. Dat zullen we opnieuw moeten tonen, als we iets willen bereiken. Laat ons hopen dat we vrijdag spelen zoals tegen STVV", besluit hij.