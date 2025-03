Komt het nog goed met Beerschot onder United World? 'Zonder promotie was het nog dramatischer'

Beerschot verkeert in zware financiële problemen. Beerschot-supporters hebben al meerdere keren hun ongenoegen geuit over de situatie van de club.

Zo gingen plannen voor een nieuw oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk niet door omdat United World de kosten van 5 miljoen euro te hoog vond. Het gevolg is dat de club al een heel seizoen geen goed trainingsveld heeft. De spelers moesten uitwijken naar andere velden, zoals in Tubeke en bij amateurclubs.

De eigenaar van Beerschot, de Saudische prins Abdullah bin Mosaad, is zelden in Antwerpen en is niet betrokken bij de club. De voorzitter, Selahattin Baki, werkt vanuit Turkije, wat zorgt voor slechte communicatie met de fans.

Grote teleurstelling in United World

Veel supporters en clubmedewerkers zijn inmiddels teleurgesteld in United World, maar het lijkt erop dat de eigenaar niet van plan is om de club snel te verlaten. Hij wil zijn investering van 25 miljoen euro terugkrijgen, maar dat lijkt steeds moeilijker te worden door de huidige situatie.

Sinds 2020 heeft de Saudische eigenaar al 19 miljoen euro in de club geïnvesteerd, maar ondanks deze investeringen heeft de club nog steeds een negatief eigen vermogen van -13,5 miljoen euro. Of de Japanse investeringsgroep hierin kan bijdragen, zal de toekomst moeten uitwijzen.

“Beerschot maakte 3,6 miljoen euro verlies in het jaar dat het zich verzekerde van promotie naar de Jupiler Pro League”, merkte sporteconoom Wim Lagae in Het Nieuwsblad op. “De promotie was nodig. Ik ben nu al benieuwd naar de cijfers van 24/25 voor Beerschot", stelt Lagae vast.