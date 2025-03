Roberto Martinez in de problemen: Portugese voetbalbond heeft belangrijke beslissing genomen

Portugal heeft een bewogen interlandbreak achter de rug. Er zijn veel twijfels over Roberto Martinez.

"Dit is onze slechtste wedstrijd in twee jaar tijd. Zonder enige twijfel. Het heeft niets te maken met de strategie. Ik denk dat we tijdens de wedstrijd niet hebben gedaan wat we moesten doen om de agressiviteit van onze tegenstander te matchen": na de nederlaag in de heenwedstrijd tegen Denemarken, moest Roberto Martinez krachtige woorden gebruiken.

Portugal zal uiteindelijk in de halve finale staan, maar de voormalige bondscoach van de Rode Duivels komt er daardoor niet beter van af, integendeel. In eigen land groeit de ontevredenheid over hem. Zijn als te voorzichtig beoordeelde speelstijl en zijn als te conservatief beschreven selecties zorgen voor ergernis.

Ook in Portugal zijn de verwachtingen hoog rond deze generatie

In navolging van de overgangsfase die het Belgische voetbal doormaakt, heeft de Portugese voetbalbond een nieuwe voorzitter gekregen: Fernando Gomes heeft plaatsgemaakt voor Pedro Proença. Velen hoopten dat dit een kans zou zijn om het team een nieuwe impuls te geven.

Maar de krant Record is duidelijk: Roberto Martinez heeft het vertrouwen gekregen van het nieuwe bestuur en zal dus tot het einde van zijn contract blijven en het team leiden naar het WK 2026.

Om zich te kwalificeren voor het WK zal Portugal het opnemen tegen Hongarije, Armenië en Ierland in de kwalificatie. Maar eerst is er nog de halve finale van de Nations League tegen Duitsland. Een kans voor Martinez om punten te scoren ... of om er nog wat meer te verliezen.