Volgend seizoen stevige strijd tussen Neerpede-boy en recente transfer bij Anderlecht: toptalent staat te drummen

Het zou niemand bij Anderlecht verbazen als Besnik Hasi straks een jonkie definitief overheveld naar de A-kern. Er is er immers eentje van 17 die klaar is voor de Jupiler Pro League menen ze in Neerpede. Nathan De Cat is het talent dat straks moet gaan concurreren met aankoop Cédric Hatenboer.

Olivier Renard heeft voor volgend seizoen al een verdedigende middenvelder vastgelegd met Hatenboer. Het wekte bij sommigen toch verbazing op, want Mats Rits heeft nog een jaar contract bij paars-wit en met De Cat hebben ze een jongen in huis die ze straks toch willen lanceren.

Ajax stond al voor de deur

De Cat heeft de voorbije maanden indruk gemaakt bij de RSCA Futures, ondanks zijn nog maar 16 lentes (hij wordt 17 in juli). Fysiek steekt hij dan ook ver boven zijn leeftijdsgenoten uit en is het een echte Neerpede-boy: technisch bovengemiddeld. Een jongen die onder druk kan uitvoetballen en de juiste keuzes maakt.

De Cat is er zo eentje waar ze van geloven dat hij naar een topcompetitie zal doorgroeien. Hij is één van de meest gegeerde talenten die er nu in Neerpede rondlopen. Ajax kwam eerder al aan zijn deur kloppen, maar hij koos ervoor om zijn eerste profcontract bij zijn opleidingsclub te tekenen. Daar speelt hij intussen al zeven jaar.

Hatenboer, vreemde transfer?

Maar terug naar de onmiddellijke toekomst. Besnik Hasi heeft naast sportief succes ook bij zijn aanstelling meegekregen dat hij toegevoegde waarde moet creëren op jonge spelers. Bij KV Mechelen lanceerde hij al heel wat jonge spelers en Hasi is een coach die niet kijkt naar naam of faam. Als iemand beter is dan een gevestigde waarde is zijn keuze snel gemaakt.

De Cat heeft zijn contract al eens verlengd tot 2027, maar dat betekent ook wel dat hij volgend seizoen zijn kansen moet krijgen. Daarom is de transfer van Hatenboer toch al vreemd te noemen, al zal Anderlecht hoogstwaarschijnlijk de aankoopoptie voor Dendoncker niet lichten wegens te duur.

In de Europa League tegen Fenerbahçe mocht hij zijn debuut maken van David Hubert. Het is zeker niet uitgesloten dat hij de komende maanden her en der nog eens mag proeven van het grote werk. En dan zal het afwachten worden wie volgend seizoen de concurrentiestrijd wint...