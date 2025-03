De degradatie kan dit weekend al een feit zijn, maar Beerschot-coach Dirk Kuyt ziet toch ook het positieve

Het wordt dit weekend al spannend voor Beerschot. De Ratten kunnen bij verlies mogelijk al degraderen, afhankelijk van het resultaat van KV Kortrijk-Cercle Brugge.

Beerschot begint zaterdag aan zijn Relegation Play-offs tegen STVV. De eerste wedstrijd van de mini-competitie wordt er meteen eentje van levensbelang.

Het ziet er al lange tijd echt niet goed uit voor de Ratten, die de degradatie bijna niet meer kunnen vermijden. Die degradatie kan dit weekend zelfs al een feit zijn.

Als Beerschot zelf verliest van STVV en Cercle Brugge wint van KV Kortrijk, dan is het zeker dat de Antwerpse club zich mag klaarmaken om volgend seizoen in de Challenger Pro League te spelen. Dirk Kuyt blijft echter positief.

"Het heeft echter geen zin om in een hoekje te gaan zitten huilen, zo zit deze wereld niet in mekaar", opende hij volgens Het Nieuwsblad. "We gaan er dan ook vanuit dat we morgen de mogelijkheid hebben om te winnen, waardoor we dat moment uit kunnen stellen."

"Van daaruit moet je richting het volgende doel werken, maar ik ben ervan overtuigd dat dit seizoen voor elke speler van Beerschot een meerwaarde zal vormen in hun verdere carrière. Onze mentale weerbaarheid is dit seizoen zo sterk. Dat is iets wat zij in toekomst zeker mee kunnen nemen", besluit hij.