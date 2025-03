Het drama voor jonge Belg blijft duren: einde carrière op komst?

Zinho Vanheusden heeft al heel wat pech gekend. Hij had dit seizoen een grote meerwaarde moeten zijn voor KV Mechelen, maar tot meer dan drie wedstrijden kwam hij dit seizoen nog niet. En dus is de vraag stilaan: komt het nog goed?

Wie had verwacht om in de Europe Play-offs nog eens wat te zien van Zinho Vanheusden? Die zou wel eens bedrogen uit kunnen komen, want op dit moment is er bij KV Mechelen geen enkele sprake van hem.

Veel blessures

Hij heeft ondertussen nog steeds niet gespeeld in 2025. Blessures blijven Zinho Vanheusden maar achtervolgen. Zijn veelbelovende profcarrière werd al meer dan eens maandenlang geteisterd door heel veel pech en lichamelijk leed.

Aanhoudende rugproblemen gooiden dit seizoen veel roet in het eten, in het verleden had hij al veel andere blessures. Zijn seizoen zit er sowieso op, maar in Mechelen hoorden ze de voorbije maanden weinig van hem.

Mentaal moeilijk

Vanheusden kwam sinds zijn operatie niet meer op de club en revalideerde volledig erbuiten. Duidelijk zicht hebben ze bij Mechelen niet op de zaak volgens Gazet van Antwerpen.

Er zou onduidelijkheid zijn over waar en hoe hij volgend seizoen zal spelen, maar zelfs over zijn profcarrière in het algemeen volgens de krant. En daardoor heeft Vanheusden het mentaal ook moeilijk, zo klinkt het.