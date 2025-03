Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot doet stevig boekje open over vriendjespolitiek bij aanduidingen

Jonathan Lardot is vandaag de baas van de Belgische scheidsrechters. Hij wil de scheidsrechters niet laten doormaken wat hij zelf niet heeft gewaardeerd.

Afgelopen zomer heeft Jonathan Lardot zijn carrière als scheidsrechter beëindigd om de Fransman Bertrand Layec op te volgen als technisch directeur van de professionele afdeling van de Belgische arbitrage. Een zeer snelle overstap naar de andere kant van het vak, die hem er echter niet van heeft weerhouden om snel de realiteit van zijn nieuwe functie te begrijpen.

Politieke functies?

Dit omvat ook het 'politieke' aspect van de taak: "Er zijn altijd politieke functies omdat ik niet alles in mijn eentje kan doen. Ik heb hulp nodig om het project te ondersteunen, ongeacht de afkomst van de betrokkenen. Ik zoek voornamelijk kwaliteit op alle posities. Ja, er zit politiek achter", legt hij uit aan de RTBF.

Maar Lardot heeft meteen zijn grenzen gesteld op dit gebied: "Als we beginnen met taalkundige overwegingen? Neen, dat interesseert het me niet. Wat ik wil, is vooruitgang boeken, met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. Politieke vriendjespolitiek interesseert me niet."

Het einde van vriendjespolitiek?

Hij baseert zich op zijn persoonlijke ervaring: "In mijn carrière als scheidsrechter had ik slechts één keer de neiging om te stoppen. Maar niet vanwege druk. Het was vanwege politieke invloeden: ik had genoeg van het gekonkel bij de aanstellingen."

Jonathan Lardot verklaart: "Er werd aangesteld op basis van taal of provinciale herkomst. Dit zijn zaken die ik wil veranderen. En daarom heb ik besloten het veld te verlaten en van functie te veranderen." Krachtige woorden van de scheidsrechtersbaas.