STVV mag wintertransfer bedanken voor eerste stap richting behoud, hoewel het wel wat meer had mogen zijn

STVV heeft de eerste stap richting redding gezet met een krappe 0-1-zege tegen Beerschot. Het was een moeilijke partij, maar dankzij een rode kaart en een doelpunt van wintertransfer Loïc Lapoussin haalden de bezoekers toch de drie belangrijke punten binnen.

De wedstrijd begon met veel strijd, waarbij Beerschot al na een halfuur met tien man moest spelen na een rode kaart van Cagro. Lapoussin erkende na afloop tegenover Het Belang van Limburg dat het lastig was om ruimtes te vinden tegen een goed georganiseerde verdediging van Beerschot.

Toch was het Lapoussin die uiteindelijk het gaatje kon vinden.Na eerder al verschillende kansen te hebben gemist, trapte hij de bal op aangeven van Bertaccini knap voorbij Beerschot-doelman Matijas.

"Ik had zeker twee, of zelfs drie keer moeten scoren", gaf de aanvaller toe. "Ach, ik ben blij dat ik uiteindelijk beslissend heb kunnen zijn. Het belangrijkste was dat we de drie punten zouden pakken, de manier waarop was nu even van minder belang."

Toch beseft Lapoussin dat de weg naar behoud nog lang is, maar het winnen van de eerste wedstrijd geeft alvast heel veel vertrouwen voor de komende duels. "Onze eerste opdracht is geslaagd, er resten ons nu nog vijf finales", besluit de aanvaller.