🎥 Wie spreekt de waarheid? Vermeende affaire van David Beckham blijft hem na twintig jaar nog steeds achtervolgen

Rebecca Loos, de voormalige assistente van David Beckham, sprak in een interview opnieuw over de vermeende affaire die ze twintig jaar geleden met de wereldberoemde voetballer had. In 60 Minutes Australia benadrukte ze dat ze altijd de waarheid heeft verteld over de geheime relatie.

Loos herhaalt in het interview dat de affaire ongeveer vier maanden heeft geduurd, terwijl Beckham toen al vijf jaar getrouwd was met Victoria Beckham, met wie hij nog steeds samen is. “Ik heb nooit gelogen", citeert Het Laatste Nieuws haar verhaal. “Ik heb altijd de waarheid verteld en niks overdreven.” Ze vertelt ook dat Beckham haar vroeg naar zijn hotel te komen terwijl Victoria op reis was. Loos zegt dat hij haar met zijn charmante praatjes om zijn vinger had gewonden. Toch brak er iets bij Loos toen ze tijdens een verjaardagsfeestje van Ronaldo ineens Beckham zag vertrekken met een ander model. "Dat was een moeilijke avond voor mij. Aanvankelijk begreep ik het niet, maar plots had ik door dat hij mij flink bespeeld heeft.” Loos legt in het interview ook uit waarom ze besloot om zelf over de affaire te praten. “Ik vond het beter dat het van mij kwam en dat ik zelf controle had over het verhaal." De affaire zorgde destijds voor veel opschudding, vooral omdat Beckham en Victoria beide wereldberoemd waren. Ook al blijft Beckham de affaire ontkennen, blijft Loos zeggen dat zij de waarheid spreekt over wat er tussen hen gebeurde.