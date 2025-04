Anderlecht voert personeelswijzigingen door en geeft Yannick Kindermans, zoon van Jean Kindermans, een opvallende rol binnen de Futures

Anderlecht herpositioneert zijn medewerkers, en een opvallende verschuiving betreft Yannick Kindermans, zoon van Jean Kindermans. Vanaf volgend seizoen wordt hij assistent bij de RSCA Futures.

Yannick Kindermans is geen onbekende op Neerpede. Al jaren maakt hij deel uit van de Anderlecht-jeugdopleiding en had hij recent de U16 onder zijn hoede. Ook was hij als scout betrokken bij de A-ploeg, maar die taak werd sinds januari afgebouwd.

Eerder was Yannick actief als oprichter van zijn eigen academie, Total Foot Concept, waar hij jonge talenten trainde. Twee jaar geleden stopte hij echter met deze academie.

De RSCA Futures spelen in 1B en kunnen volgens de nieuwe regels niet meer degraderen. Yannick zal volgens Het Nieuwsblad hoofdcoach Jelle Coen ondersteunen in de opzet van het team, dat dient als springplank voor jonge talenten richting het eerste elftal.

De nieuwe functie van Yannick is opvallend, aangezien zijn vader Jean Kindermans jarenlang het gezicht was van de jeugdopleiding van Anderlecht. Jean werd ontslagen nadat zijn contract niet meer marktconform was.

Zijn vertrek was een harde klap voor Anderlecht, omdat hij aanzienlijke invloed had in de ontwikkeling van talenten, met onder andere Romelu Lukaku en Jérémy Doku als bekendste voorbeelden. Jean Kindermans is inmiddels aan de slag bij Antwerp.